Inglaterra convoca Abraham e Tomori, duas novas joias do Chelsea

O zagueiro Fikayo Tomori e o atacante Tammy Abraham, duas jovens revelações deste início de temporada do Chelsea, foram convocados nesta quinta para as partidas das eliminatórias para a Eurocopa-2020 contra República Tcheca e Bulgária.

Tomori, de 21 anos, que costuma ser convocado para a seleção Sub-21, com a qual jogou em 15 ocasiões em uma posição em que a Inglaterra tradicionalmente costuma enfrentar dificuldades para encontrar jogadores competitivos no mais alto nível.

Com ótimo porte físico, esse produto das categorias de base do Chelsea – onde chegou aos 7 anos – conquistou sua posição na defesa do clube do sul de Londres, seja em um esquema de dois ou três zagueiros centrais.

Maior artilheiro dos ‘Blues’ com 7 gols em 7 partidas, Tammy Abraham deixou no banco Michy Batshuayi e Olivier Giroud.

O grande e potente centroavante já foi convocado para a seleção principal em novembro de 2017, tendo disputado inclusive dois amistosos contra Brasil e Alemanha.

Mas a competição é acirrada no ataque para acompanhar Harry Kane, principalmente com um Raheem Sterling espetacular com o Manchester City neste início de temporada.

A convocação dos dois jogadores vai permitir também que a Inglaterra garanta que não acabem escolhendo vestir a camisa da Nigéria, país de seus pais.

– Lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Nick Pope (Burnley), Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton)

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (ambos do Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Tyrone Mings (Aston Villa), Kieran Trippier (Atlético de Madrid/ESP), Fikayo Tomori (Chelsea)

Meias: Ross Barkley, Mason Mount (ambos do Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham), James Maddison (Leicester), Fabian Delph (Everton)

Atacantes: Tammy Abraham (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/ALE), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)

hap/gh/iga/aam