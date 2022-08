Inglaterra: Bonecos de criança ‘apavoram’ moradores de vila

Da Redação 09/08/2022 - 21:02 Compartilhe

Uma campanha de trânsito realizada na vila de Stoney Stanton, em Leicestershire, na Inglaterra, tem apavorado moradores da região e motoristas que passam pelo local. No intuito de conscientizar sobre o perigo de excesso de velocidade em vias escolares, as autoridades colocaram bonecos de crianças nas calçadas. As informações são do R7.

Alguns adultos e crianças que residem na vila informaram que os bonecos têm incomodado as pessoas.

Apesar disso, as esculturas viralizaram nas redes sociais. O idealizador dos bonecos, o religioso Roz Ward, os batizou com os nomes de Billie e Belinda.

Para alguns moradores, os bonecos estão distraindo os motoristas em vez de conscientizá-los.