Inglaterra bate Suíça nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa

A Inglaterra avançou à semifinal da Eurocopa depois de eliminar a suíça nos pênaltis (5-3 após empate em 1 a 1) neste sábado (6), em Düsseldorf.

O goleiro Jordan Pickford foi decisivo para os ingleses ao defender a cobrança de Manuel Akanji, depois que o tempo normal e a prorrogação terminaram em empate com gols de Breel Embolo (75′) para os suíços e Bukayo Saka (80′) para o ‘Three Lions’.

A Inglaterra se coloca entre as quatro melhores seleções da Euro apesar das críticas ao seu rendimento, enquanto a Suíça, que já tinha chegado às quartas em 2021, volta a se despedir da competição nesta fase, depois de deixarem pelo caminho a atual campeã Itália nas oitavas (2 a 0).

Apesar da falta de grandes chances na reta final, as mexidas do técnico Gareth Southgate para o duelo funcionaram, e vários jogadores ingleses tiveram sua melhor atuação no torneio.

– Saka salva Inglaterra –

Southgate optou por uma linha de três zagueiros na defesa, puxando Bukayo Saka para a ala direita e deixando Phil Foden no meio, com Harry Kane como referência no ataque.

A Suíça concedeu a bola para a Inglaterra no primeiro tempo, e Foden, muito apagado nos jogos anteriores pela ponta esquerda, se mostrou bem mais ativo na construção de jogadas, enquanto Saka tentava avançar com várias arrancadas pela direita.

Em uma primeira etapa sem grandes chances para os suíços, Kobbie Mainoo tentou duas vezes para os ingleses, com chutes travados por Ricardo Rodríguez (16′) e Granit Xhaka (45′).

A Suíça começou o segundo tempo com mais posse e chegando pelas primeiras vezes à área de Pickford, sempre buscando Embolo. John Stones tentou uma dessas tentativas de cruzamento na área, mas seu desvio deixou a bola nos pés do atacante suíço, que aproveitou para abrir o placar (75′).

Assim como contra a Eslováquia, os ‘Three Lions’ estavam contra as cordas na reta final da partida, mas em apenas cinco minutos Saka soltou uma bomba de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Yann Sommer para empatar.

– Prorrogação com várias chances –

No início da prorrogação, os ingleses tomaram a iniciativa e tiveram duas boas oportunidades em tentativas de Declan Rice (95′) e Jude Bellingham (102′) que Sommer defendeu.

No segundo tempo, Xherdan Shaqiri respondeu em uma tentativa de gol olímpico que parou no travessão de Pickford (117), antes de obrigar o goleiro inglês a fazer grande defesa (119′).

Na disputa de pênaltis, Pickford foi o herói da Inglaterra ao defender a cobrança de Akanji, a primeira dos suíços.

No final da série, Trent Alexander-Arnold marcou o quinto para os ingleses, que não erraram e mantiveram vivo o sonho de levantar sua primeira Eurocopa.

