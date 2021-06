Inglaterra bate a Croácia pela Euro em revanche da semifinal da Copa do Mundo 2018 English Team fez bom jogo e venceu os croatas por 1 a 0, com gol de Sterling. Há três anos, o time de Slatko Dalic havia avançado à final do Mundial após vitória contra os ingleses

Na revanche da semifinal da Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra bateu a Croácia, por 1 a 0, na primeira rodada da Eurocopa, neste domingo. Na partida do Grupo D, no Wembley, o English Team jogou melhor e foi coroado com o gol de Raheem Sterling, no segundo tempo. Os croatas não fizeram boa partida e quase não ameaçaram o gol de Pickford. Na próxima rodada, o time de Gareth Southgate encara a Escócia, enquanto a equipe de Zlatko Dalic enfrenta a República Tcheca.

PRESSÃO INGLESA NO INÍCIO

Em casa, a Inglaterra começou a partida colocando a Croácia contra a parede. Logo aos cinco minutos, Phil Foden recebeu na entrada da área, colocou no canto do goleiro Livakovic, mas a bola bateu caprichosamente na trave. Dois minutos depois, após cobrança de escanteio, Philips pegou de primeira, em chute forte, mas o arqueiro croata fez boa defesa.

ESFRIOU…

Depois da pressão inicial dos ingleses, o jogo não teve grandes emoções. Fechada, a Croácia pouco ameaçou Pickford. A principal chance foi em chute torto e fraco de Perisic aos 26 minutos. O English Team também não teve criatividade para levar perigo a Livakovic. A oportunidade mais clara que teve foi em cobrança de falta de Trippier, aos 42′, que parou na barreira.

+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa



STERLING ABRE O PLACAR

A primeira chance do segundo tempo veio nos pés de Modric, que finalizou forte, rasteiro, para a defesa de Pickford. Dois minutos depois, a Inglaterra, enfim, abriu o placar, com Sterling. Philips fez boa jogada pelo meio e achou o atacante, que mandou para o fundo das redes. Aos 15′, Kane quase ampliou, mas o chute na pequena área saiu por cima. O restante da partida foi de poucas emoções e não teve o placar alterado.

E MAIS:

Veja também