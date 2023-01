Inglaterra: Autoridades encontraram cerca de 1.500 caixas de pizza empilhadas dentro de apartamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2023 - 15:01 Compartilhe

Um homem acumulador, de 43 anos, gastou mais de £ 30 mil (cerca de R$ 189 mil) com 1.500 caixas de pizza e empilhou todas dentro do seu apartamento, localizado no condado de Hampshire, Inglaterra. Além disso, ele juntava papel higiênico usado. O caso veio à tona depois que vizinhos acionaram as autoridades por conta do mau cheiro. As informações são do Dailymail.





As autoridades locais informaram que o homem morava sozinho e passou a acumular as coisas nos últimos anos, depois do lockdown por conta da pandemia de Covid-19.

As caixas de pizza estavam por todos os cômodos da residência, incluindo cozinha e banheiro, onde o chuveiro e as pias estavam bloqueados.

Além das caixas e papel higiênico, as autoridades encontraram ossos de galinha jogados pelo apartamento.





Joe Cole, especialista em limpeza, foi acionado para auxiliar no caso e informou que a sua equipe demorou três dias para conseguir esvaziar o apartamento. “Não conseguimos nem abrir a porta da frente totalmente, tivemos que nos espremer até nos livrarmos de alguns itens”, informou.

“Era apenas um depósito de lixo. Tudo o que você normalmente colocaria em sua lixeira doméstica estava naquela propriedade”, completou.

“Ele obviamente gostava de pizzas porque era a maioria, ele deveria ser viciado em pizza”, acrescentou Joe.

O especialista informou que o cheiro dentro do apartamento era muito forte, mesmo com algumas janelas abertas. “Isso deve ter ocorrido após as reclamações dos vizinhos, então, provavelmente, o cheiro era bem pior antes disso”, finalizou.

