Inglaterra, atual campeã europeia, sofre mas vence Haití (1-0) em sua estreia na Copa feminina

A Inglaterra, atual campeã europeia, estreou neste sábado na Copa do Mundo Feminina com uma vitória apertada de 1 a 0 sobre a estreante seleção do Haiti.

Georgia Stanway marcou o único gol da partida de pênalti aos 29 minutos, em duelo em que as inglesas se mostraram pouco convincentes diante da jovem seleção haitiana, que deu vários sustos nas adversárias.

A partida foi disputada no Brisbane Stadium, na Austrália, para 44.000 espectadores, a maioria torcedores da Inglaterra, embora também houvesse uma barulhenta torcida haitiana.

Apesar do domínio territorial e por vezes da posse de bola, as ‘Leoas’ sofreram para vencer as caribenhas, mas as boas atuações da goleira Mary Earps permitiram que garantissem os três pontos.

As inglesas chegaram ao duelo como uma das favoritas a erguer a taça no Mundial da Austrália e Nova Zelândia, mas para isso terão que subir de nível contra os outros adversários da fase de grupos, Dinamarca e China.

As campeãs europeias pareciam vulneráveis quando o Haiti partiu para o ataque, especialmente no segundo tempo, quando a meio-campista haitiana Melchie Dumornay quase marcou aos 50 minutos, mas esbarrou numa boa defesa de Earps.

As inglesas mantiveram a iniciativa e criaram a maioria das chances de gol na partida, mas o Haiti voltou a ficar perto do empate nos últimos instantes quando Roseline Eloissaint ficou sozinha cara a cara com a goleira, que evitou o gol.

“Disputamos um jogo muito difícil, estávamos absolutamente prontas”, disse a técnica holandesa da Inglaterra, Sarina Wiegman.

“Mas o Haiti também fez um jogo muito bom. Elas foram imprevisíveis, muito diretas, muito fortes no contra-ataque. Elas foram muito rápidos e atléticas. Com uma performance como essa, acho que os outros dois países vão ter dificuldades com elas”, alertou.

“Estou muito feliz por termos vencido e conquistado os três primeiros pontos em um jogo muito difícil”, concluiu a treinadora.

