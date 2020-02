Inglaterra adequará sua janela de transferência ao restante da Europa

A Inglaterra voltará a respeitar as datas da Europa continental em relação à janela de transferência de meio do ano (julho-agosto), após dois anos de testes, equiparando o país da Premier League às outras grandes ligas do continente.

“Durante uma reunião dos clubes realizada nesta quinta-feira (6), os clubes da Premier League votaram a favor de uma mudança da data de encerramento do período de contratações no verão para a temporada 2020-2021”, anunciou a liga inglesa.

“Esta data de encerramento voltará a ser em final de agosto-início de setembro. Para o verão 2020, a data de encerramento será em 1º de setembro”, completou.

Há duas temporadas a janela de transferência no Campeonato Inglês era encerrada antes do restante da Europa, em meados de agosto, na véspera do início da nova temporada.

A mudança, porém, foi especialmente criticada pelos grandes clubes do futebol inglês, atores mais importantes no mercado.

A liga inglesa esperava que o restante da Europa também adotasse o novo calendário, que teoricamente permitiria aos clubes disputar seus primeiros jogos oficiais na temporada com serenidade, sem precisar se preocupar com a saída ou chegada de jogadores.

A medida, porém, também debilitou alguns clubes ingleses, que perderam jogadores após o fechamento da janela e ficaram impossibilitados de buscar substitutos no mercado.

Técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp era um dos maiores críticos ao calendário adotado na Inglaterra: “É uma boa ideia no papel, mas como os outros campeonatos europeus não aderiram, não faz o menor sentido”, lamentou há alguns meses.

