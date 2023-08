ING lucra mais que o esperado no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 8:00 Compartilhe

O banco holandês ING teve lucro líquido de 2,155 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, maior do que o ganho de 1,18 bilhão de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (3). O resultado superou a previsão de analistas, de lucro de 1,64 bilhão de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio ING. A receita do ING teve expansão anual de 23% no trimestre encerrado em junho, a 5,76 bilhões de euros, também acima das expectativas, de 5,5 bilhões de euros. Apenas a receita com juros somou 4,06 bilhões de euros no período. Fonte: Dow Jones Newswires.

