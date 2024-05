ING diminui lucro e decepciona em receita no 1º tri, mas anuncia recompra de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O banco holandês ING obteve lucro líquido de 1,58 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2024, 0,8% a menos do que o apurado em igual intervalo do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 2.

A receita com juros somou 3,82 bilhões de euros no período, abaixo dos 4,012 bilhões de euros registrados no primeiro trimestre de 2023. O valor ficou aquém da projeção de analistas da Factset, de 3,90 bilhões de euros.

O índice de capital Tier 1 do ING, uma importante medida da força do balanço, estava em 14,8% no fim de março, mesmo valor do primeiro trimestre do ano passado e em linha com o consenso da FactSet. A expectativa do banco holandês é de que a taxa chegue a 12,5% até 2025.

A instituição também anunciou recompra de ações de 2,5 bilhões de euros.