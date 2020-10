Infraestrutura anuncia início do plano de incorporação da Valec e EPL

O Ministério da Infraestrutura anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 19, o início do processo de junção da Valec e da Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Com objetivo de tornar a gestão das empresas mais eficiente e reduzir gastos públicos, conforme já tinha sido anunciado, as estatais irão constituir uma única empresa que se chamará Infra S.A. e terá como missão estruturar os projetos de concessão de ativos à iniciativa privada em longo prazo.

“A incorporação das empresas irá reduzir os custos de manutenção da União e priorizará o que há de melhor em conhecimento e capital humano de ambas para projetos de infraestrutura. A previsão é que o plano de reestruturação seja apresentado em 90 dias e todo o processo de junção esteja concluído em 270 dias”, esclarece o ministério em nota divulgada nesta segunda.

Segundo a pasta, um dos principais objetivos da incorporação é “otimizar os gastos por meio de uma empresa mais enxuta, eficiente e sustentável”.

O Ministério informou ainda que todo o processo de transição será apoiado pela consultoria Falconi. “Um novo modelo de negócios será criado pela consultoria, contemplando as seguintes perspectivas: organizacional, operacional e de gestão e seu plano de implementação. Em 90 dias, os consultores apresentarão os resultados do modelo, com padrões para a governança do projeto e o alinhamento estratégico com os principais executivos das empresas”, diz a nota.

Veja também