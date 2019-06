Infraero firma contrato para gerir e operar aeroporto de Divinópolis

A Empresa Brasileira de Infraestrutura (Infraero) assinou hoje (10) contrato de gestão e operação do Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis (MG). Com a assinatura, a Infraero será responsável pela maior parte das operações no terminal. O prazo do contrato é de 12 meses, prorrogável por mais 60.

A cidade de Divinópolis está localizada no Oeste mineiro, a cerca de 120 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte.

De acordo com a Infraero, os serviços previstos no contrato incluem a fiscalização das áreas do terminal de passageiros, bem como da pista de pousos e decolagens, pátio e taxiways durante o atendimento de embarques e desembarques de passageiros.

Já à Prefeitura de Divinópolis caberá desempenhar “os serviços de limpeza e conservação, vigilância e manutenção, bem como, os serviços de água, luz e telefonia e demais investimentos necessários”, disse a assessoria da Infraero.

A previsão é de que sejam atendidos até três voos por semana. O horário de funcionamento do terminal será das 8h às 18h.