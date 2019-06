Infraero adia interdição da pista principal do Aeroporto Santos Dumont

A Infraero informa que adiou a interdição da pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, inicialmente prevista para o período de 12 de agosto a 11 de setembro.

Em nota à imprensa, a Infraero explica que a decisão ocorre após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibir a operação de aviões com motor turbo-jato na pista auxiliar do aeroporto Santos Dumont (RJ), durante as obras de recuperação da pista principal.

Segundo a estatal, as obras na pista principal serão postergadas até que as adequações sejam finalizadas na pista auxiliar para recebimento de aeronaves do tipo turbo-jato. Conforme a Infraero, com as adequações, a pista auxiliar poderá receber aviões modelos Boeing 737-700, Airbus A318 e Embraer E-190.