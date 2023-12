Infra S.A. lança edital para metodologia de precificação de riscos em projetos ferroviários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 12:40 Para compartilhar:

A Infra S.A. lançou nesta quinta-feira, 7, edital de chamamento para apresentação de propostas que deverão resultar no desenvolvimento de metodologia para calcular os impactos socioambientais e os riscos de projetos ferroviários previstos pelo Ministério dos Transportes. O edital foi lançado no Espaço Conecta, o novo hub de inovação da empresa.

Além de atender ao setor público, a solução elaborada no ambiente da Infra S.A. poderá ser utilizada por entidades privadas interessadas em implementar projetos ferroviários. O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, diz que a precificação de riscos socioambientais em empreendimentos dessa magnitude é fundamental para a viabilidade dos projetos.

“Esse primeiro desafio lançado pela Infra S.A. permitirá melhorias nos cálculos de precificação de projetos ferroviários e que envolvem uma série de fatores complexos, como análise de riscos climáticos, custos de mitigação e compensação ambiental e outras variáveis”, explica Bastos.

A contratação do projeto mais adequado à proposta é realizada por meio de um dispositivo previsto na Lei nº 13.303, a Lei das Estatais. “O cadastro das propostas no ambiente do Espaço Conecta traz mais transparência ao processo de formatação de acordos de parcerias, uma vez que amplia a divulgação das oportunidades de desenvolvimento de soluções”, avalia a Infra S.A..

O prazo para envio de propostas para o primeiro desafio do Espaço Conecta vai até o dia 16 de janeiro do ano que vem. Os interessados em participar devem fazer um cadastro pelo site do hub.

