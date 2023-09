Infra S.A: Edital para obras da Fiol 2 será publicado em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 14:26 Compartilhe

A construção do trecho 2 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 2) terá o edital para contratação de serviços de engenharia e supervisão de obras em dois lotes publicado em outubro. O anúncio foi feito ontem, 28, durante evento que reuniu técnicos da Infra S. A., responsável pelas obras, e representantes de empresas de engenharia.

Durante o encontro, os técnicos da Infra S.A. contextualizaram a divisão dos lotes que serão licitados, os aspectos técnicos de engenharia e as condicionantes ambientais do projeto ferroviário, que liga os municípios de Caetité e Barreiras, na Bahia.

Considerada prioritária pelo Ministério dos Transportes, a Fiol será um importante corredor logístico para a movimentação de minério e da produção de grãos do oeste baiano ao futuro porto de Ilhéus, no litoral do Estado. A estimativa é de que o investimento na ferrovia seja de mais de R$ 1 bilhão.

O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, afirmou que, além do edital previsto para outubro, uma nova rodada de contratações será realizada em 2024. “O time técnico da empresa atua para refinar as próximas rodadas de contratação. Como executora de obras públicas ferroviárias, a Infra S.A. está muito empenhada para concluir a ferrovia, que impulsionará a movimentação de cargas na região”, disse.

Ainda segundo o diretor, atualmente, a Fiol 2 conta com 62% das obras concluídas. Para Bastos, a soma de esforços do setor público com a iniciativa privada é fundamental para que a ferrovia seja finalizada.

“Esse diálogo permite o alinhamento das demandas da Infra S.A. com as possibilidades do mercado para a construção da ferrovia. A conclusão do empreendimento é um compromisso do presidente Lula, do ministro dos Transportes Renan Filho e de toda a diretoria da Infra S.A.”, afirmou.

