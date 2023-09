Infra S.A.: Cooperação com Portugal permitirá troca para desenvolvimento sustentável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 18:10 Compartilhe

A Infra S.A. assinou nesta quinta-feira, 21, em Portugal, um memorando entendimento com a empresa IP Engenharia S.A., parte do grupo Infraestruturas de Portugal e voltada para o setor de transportes do país europeu. Segundo a Infra S.A., o acordo bilateral permite a troca de informações e experiências entre as duas empresas. A parceria é voltada para o desenvolvimento de projetos que impulsionem a inovação na infraestrutura de forma inteligente e sustentável.

Ao assinar o memorando, o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, destacou a experiência portuguesa em concessões e subconcessões rodoviárias e nas tecnologias de cobranças de pedágio, como o uso free-flow. O sistema automático de cobrança está previsto em todas as novas concessões brasileiras.

“O setor de transportes brasileiro possui grande interesse na troca de informações com Portugal, que é um país que conseguiu implementar muitas inovações na infraestrutura ao longo dos últimos anos. Considerando o projeto de concessões grandioso que o Brasil prevê para os próximos anos, é importante termos essa parceria com Portugal, que já tem uma grande experiência. Essa parceria também é uma oportunidade para que o Brasil possa contribuir com a disseminação de práticas sustentáveis que estão presentes na nossa nova política de concessões”, afirmou.

A assinatura do acordo faz parte da série de agendas que a delegação brasileira liderada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, cumpre em Portugal nesta semana para trocar experiências – especialmente relacionadas a inovações tecnológicas e no campo regulatório – e apresentar as oportunidades no Brasil a investidores da União Europeia.

Além do diretor-presidente da Infra S.A., integram a comitiva do ministro Renan Filho o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro; a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse; o chefe da Assessoria Internacional do Ministério dos Transportes, Luiz Antônio Dantas; e o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale.

Roadshow

Amanhã, em Lisboa, a Infra S.A. participa de um encontro internacional para apresentação das oportunidades na infraestrutura do Brasil presentes no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Realizado pelo Ministério dos Transportes, o Brasil Transport Invest reunirá cerca de cem interlocutores de quarenta grupos de diferentes países da Europa para divulgar a carteira de projetos de concessão e atrair investimentos para o setor de transportes do Brasil.

