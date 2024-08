Informalidade no 2º tri foi maior no Pará, Maranhão e Piauí, aponta IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 13:04 Para compartilhar:

A taxa de informalidade foi maior no País, no segundo trimestre deste ano, nos Estados do Pará (55,9%), Maranhão (55,7%) e Piauí (54,6%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (27,1%), Distrito Federal (29,8%) e São Paulo (31,2%).

No segundo trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (33,3%) era menor que a de pretos (41,5%) e pardos (43,2%).

Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (40,0%) do que entre mulheres (36,8%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 38,6% no segundo trimestre deste ano.