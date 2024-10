‘Informação primária alimenta democracia’, diz Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 OUT (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, declarou nesta quinta-feira (3) que as instituições devem respeitar a imprensa e apontou que a liberdade de informação é um “direito”.

O chefe de Estado italiano participou no Palácio Quirinale, em Roma, de um encontro com a Aliança Europeia de Agências de Notícias (Eana), que teve a presença da ANSA.

“A liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação garantem o pleno desenvolvimento de alguns dos direitos indispensáveis à democracia e a medição da sua qualidade: o direito à liberdade de expressão e de informação. A informação livre, independente e plural é um direito do cidadão”, disse o mandatário.

Em seu discurso, Mattarella ainda fez um alerta para as notícias falsas, principalmente com as várias guerras em curso ao redor do planeta. O presidente definiu as fake news como “armas híbridas” que tentam manipular as opiniões públicas nos países democráticos.

“Vocês representam as fontes dessa informação primária de qualidade que é um combustível indispensável para o sistema democrático e de liberdade do continente”, concluiu. (ANSA).