Infor aposta no Amazon Bedrock para impulsionar IA generativa

A Infor, gigante global de soluções de ERP em nuvem especializados por setor e para grandes empresas, anunciou nesta semana que usará a plataforma Amazon Bedrock, da AWS, para incluir recursos de IA generativa em seus produtos. O Bedrock é uma plataforma que permite o acesso a vários modelos de linguagem (LLMs), como as soluções da startup de IA Anthropic e a linha de LLMs Titan, da própria AWS.

Com a parceria o Infor CloudSuite ganhará ferramentas e modelos pré-treinados de inteligência articial para ajudar em tarefas como:

Indicação de produtos a serem utilizados em armazéns, automatizando o reabastecimento de estoques e identificando alternativas de produtos

Simplificação de gestão de projetos de manufatura e equipamentos industriais. Resumos gerados pelas novas ferramentas poderão identificar possíveis atrasos e sugerir recomendações para ajustar os projetos

Tradução e edição automática de e-mails de negócios a fim de garantir a consistência das mensagens.

Com a adoção do Bedrock, a Infor aprofunda sua parceria com a AWS, hyperscaler que hospeda as soluções de ERP. A Infor produz soluções de gestão personalizadas para setores da indústria, como manufatura industrial, distribuição, saúde, alimentos e bebidas e automotivo.