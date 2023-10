Influenza aviária é grande desafio no mundo e Brasil é uma ilha, diz Érico Pozzer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 17:13 Compartilhe

São Paulo, 10 – A gripe aviária é um grande desafio para o mundo, mas, nesse sentido, o Brasil ainda é uma ilha. A opinião é do presidente da Associação Paulista de Avicultura (APA), Érico Pozzer, e foi dada em apresentação no Seminário Agronegócio Lide Estadão, promovido em São Paulo (SP). Segundo o executivo, a doença vai chegar em algum momento ao País e deve “estremecer” a relação com alguns países.

“Não há razão para não comprar produto de país com gripe aviária em produção comercial”, disse ele.

Pozzer destacou a produção brasileira com bem-estar animal. “Se não tivéssemos produção com bem-estar animal, uma galinha não produziria 400 ovos vida”, considerou.

De acordo com ele, a produção de ovos é quase totalmente consumida no mercado interno – apenas 0,5% é exportada. Pensando em exportações, ele considera que ainda há um grande potencial à frente.

Segundo Pozzer, o Produto Interno Bruto (PIB) da avicultura brasileira é de R$ 164 bilhões.

