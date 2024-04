Influenciadores sofrem queimaduras de 2º grau após ficarem com pés imersos em gelo com sal para reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/04/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Os influenciadores MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus após ficarem com os pés imersos em um balde de gelo com sal grosso durante uma prova para um reality show promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, no Recife, no sábado, 6.

Em suas redes sociais, Neiff disse que toda a prova foi feita com a supervisão de um bombeiro. O desafio fazia parte de uma das etapas do reality “N1 Influencers”, gravado por Anderson. Durante a atividade, MC Thammy e os influenciadores Teus Neiff e Artur Braz ficaram 15 minutos com os pés dentro do balde expostos ao sol.

Em entrevista a IstoÉ Gente, a dermatologista Geisa Costa ressaltou que a exposição da pele em contato direto com o gelo por muito tempo incluem queimaduras de frio, formação de bolhas, danos nos tecidos e até mesmo lesões graves como a gangrena.

“O uso de bacias de gelo com sal grosso expostas ao sol pode levar a queimaduras de frio mais rápidas e severas devido à combinação do gelo e do sal potencializando a diminuição da temperatura. Isso pode resultar em danos graves na pele e até mesmo insolação, que é mais frequente no sol, mas também pode acontecer com o gelo”, explicou.

“Assim que tiraram, eles começaram a gritar muito, [dizendo] que estava ardendo, choraram muito. Eu fiquei em estado de choque e o bombeiro disse ‘não, está tranquilo, é só colocar no ventilador aqui‘”, disse o cantor em um pronunciamento feito no seu Instagram.

Os dois rapazes foram socorridos e levados para hospitais particulares. Já Thammy chegou a voltar à casa onde estava sendo gravado o reality, mas também precisou ser levada ao hospital em decorrência de fortes dores nos pés.

Em publicações compartilhadas nas redes sociais, os influenciadores apareceram chorando muito mostrando as queimaduras e bolhas. “Eu perguntei ao médico ‘tem risco de eu perder meu dedo?’, parecia que eu estava sentindo. […] Três dedos meus ficaram pretos quando tirei do balde, e ele falou ‘tem sim’ e disse que eu tinha risco de trombose”, disse MC Thammy no seu Instagram. Após receberem alta, no domingo, 7, MC Thammy, desistiu do reality e Teus continuou na competição. Já Artur Braz continua internado no Hospital Real Português, no Paissandu, na área central do Recife. Veja vídeos de MC Thammy chorando e mostrando as queimaduras: Ainda hospitalizada MC Thammy mostra o tratamento de sua queimadura sofrida no reality da N1 pic.twitter.com/ci58ajGj2q — AQUI (@aquibroficial) April 8, 2024 🗞️ MC Thammy revelou em entrevista que durante a prova de resistência ocorreu um acidente grave. O bombeiro que supervisionava disse que poderiam ficar 30 minutos com os pés no gelo, mas depois foi visto pesquisando no Google sobre o assunto. pic.twitter.com/y0zuSIuP3U — Brega Bregoso (@BregaBregoso) April 8, 2024 O que disse Anderson Neiff Organizador do evento, o cantor disse se solidariza com as vítimas que vai dar suporte aos participantes e custear os tratamentos médicos. “Eu assumo a culpa, porque eu tive a ideia de fazer a prova. Mas, infelizmente, o bombeiro não me alertou do que poderia ter acontecido. […] Encarecidamente eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado”, falou. Neiff. “O médico falou que ele não pode andar por três dias, mas Teus não quer apertar o botão e disse que vai até o fim”, compartilhou. Nas suas redes, ele também tem compartilhado vídeos dos amigos recebendo cuidados médicos e reforçando que está prestando todo apoio.