Influenciadora viraliza na web após ser empurrada por cachorro em piscina

Na última terça-feira (27), um vídeo hilário das influenciadoras Lele Pons e Hannah Stocking divertiu a web. No registro, as duas dançam em frente à piscina do “The Highlight Room”, bar badalado de Los Angeles (EUA), quando um cachorro pula em Hannah e empurra-a para dentro da piscina.

“A ÚNICA vez que eu saio”, brincou ela, na legenda do vídeo em seu Instagram. Na rede social, a publicação já acumula quase 8 milhões de visualizações.

“O cachorro é um ator pago”, brincou um internauta, nos comentários. “Meu Deus, esse cachorro sabe pular”, constatou outro. Confira o momento hilário aqui.

