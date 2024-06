Influenciadora vegana revela que descobriu traição por aplicativo de comida: ‘Pizza de calabresa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 16:11 Para compartilhar:

A influenciadora digital Sabrina Low descobriu, através de um aplicativo de comida, que estava sendo traída por um antigo namorado. A situação inusitada aconteceu quando ela verificou um pedido que não poderia ser para ele, já que o alimento escolhido contraria sua dieta e estilo de vida.

Sabrina relatou que, ao utilizar o aparelho do então, percebeu que ele havia feito um pedido de pizza de calabresa, fato que lhe acendeu na hora da desconfiança. Tratava-se de uma pizza de calabresa, porém o rapaz, tal como ela, era vegano e não consumia alimentos de origem animal.

“Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Sempre conversamos sobre a importância de sermos veganos, e isso fazia parte de nossos valores. Eu me apaixonei por ele exatamente por isso. Então, ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco. Eu sabia que não era para ele”, disse ela em bate-papo para o site da revista Quem, publicada nesta terça-feira, 11.

A influenciadora contou que se sentiu traída no mesmo momento em que se deparou com aquele pedido adverso ao veganismo no aplicativo do namorado.

“Na hora, já me senti traída, pois eu sabia que ele não comeria carne. Então, aquilo revelava muita coisa. Como eu poderia imaginar que descobriria isso dessa maneira?”, relembrou ela.

No início, o então parceiro tentou negar que estivesse envolvido com outra pessoa, mas acabou confessando a infidelidade ao contar que a pizza de calabresa era um pedido de outra mulher.

“Foi aí que percebi que nossa relação estava destruída e, naquele momento, o aplicativo foi meu aliado para acabar com essa mentira”, relatou a influenciadora, destacando que a relação acabou ali mesmo.

A influenciadora Sabrina Low já viveu um affair com o humorista Whindersson Nunes. Em 2022, os dois tiveram conversas íntimas vazadas na web.

