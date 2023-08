Influenciadora vegana ‘morre de fome’ depois de mudar para uma dieta restritiva

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/08/2023 - 4:21 Compartilhe

Uma influenciadora vegana de alimentos crus que vivia com uma dieta de frutas exóticas morreu de fome e exaustão. Zhanna Samsonova, natural da Rússia, vivia no sudeste da Ásia e vinha comendo uma dieta vegana exclusivamente crua, composta por ‘frutas, brotos de sementes de girassol, smoothies de frutas e sucos’ nos últimos cinco anos.

No entanto, seus hábitos alimentares tornaram-se preocupantemente restritivos nos últimos meses de sua vida, de acordo com seus amigos. A mulher de 40 anos, conhecida como Zhanna D’Art online, faleceu em 21 de julho supostamente de uma “infecção semelhante à cólera” exacerbada pela “exaustão do corpo por uma dieta vegana”, disse sua mãe ao jornal russo Vechernyaya Kazan.

A causa oficial da morte de Zhanna ainda não foi determinada, pois sua família tenta levar seu corpo de volta à Rússia. A mãe da blogueira de culinária, Vera Samsonova, disse aos meios de comunicação locais que Zhanna deveria voar para casa em Kazan no dia de sua morte.

Vera não aprovava a dieta extrema da filha e tentou convencê-la a adotar hábitos alimentares mais equilibrados, mas ela recusou. Falando com Newsflash, um amigo anônimo de Zhanna afirmou que viu Zhanna alguns meses atrás no Sri Lanka ‘parecendo exausta’.

“Eles a mandaram para casa para procurar tratamento. No entanto, ela fugiu novamente. Quando a vi em Phuket, fiquei horrorizado’, disseram eles. “Eu morava um andar acima dela e todos os dias temia encontrar seu corpo sem vida pela manhã. Eu a convenci a procurar tratamento, mas ela não resistiu.

Zhanna vinha seguindo uma dieta vegana há cerca de uma década, começando por se permitir peixe e laticínios ocasionalmente. No entanto, ao longo dos anos, sua alimentação restritiva tornou-se cada vez mais extrema, com uma amiga afirmando que, nos últimos sete anos, ela só comia durião, uma fruta picante conhecida por seu cheiro pungente, informou o Time News.

Seu feed do Instagram mostra hábito diferente, no entanto, e está repleto de vídeos com dezenas de milhares de visualizações com pratos crus coloridos, incluindo sopas, saladas, frutas e até hambúrgueres e bolos.

Em um post publicado em 7 de junho, Zhanna disse que estava animada com a temporada de frutas na Tailândia, dizendo que era ‘hora de ganhar peso’.

