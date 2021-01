Influenciadora troca marido pelo enteado e engravida do jovem

Marina Balmasheva, 35 anos, é uma influenciadora russa que era casada com Alexey Shavyrin, 45. O ex-marido tinha um filho, Vladimir ‘Vova’ Shavyrin, de 21 anos, mas que conheceu Marina quando tinha apenas 7. Tudo parecia bem, até que o casal se divorciou depois de 10 anos.

Alexey acusou a ex-mulher de seduzir o filho, e disse que perdoaria a traição se fosse com qualquer outro homem. “Eu a teria perdoado a traição, se não fosse meu filho. Ela estava correndo do nosso quarto para a cama do meu filho quando eu estava dormindo. Depois disso, ela voltou e se deitou na cama comigo como se nada tivesse acontecido”, contou em entrevista ao Daily Mail.

Recentemente, Marina deu à luz sua primeira filha com o novo marido. Ela também revelou no Instagram ter passado por diversas cirurgias plásticas para ficar “mais atraente” para o jovem. “Tantas pessoas me dizem para usar maquiagem por causa do meu jovem marido. Mas tem uma coisa: ele se apaixonou por mim por todas as minhas cicatrizes de cirurgias plásticas, celulite, pele excessiva e personalidade. E não quero parecer melhor do que sou.”

Sobre o casamento que acabou, ela disse não se arrepender de tudo o que aconteceu. “Tive pena de ter destruído a família? Sim e não. Tive vergonha de ter matado a estabilidade de ‘mamãe e papai’. Eu queria voltar para o meu ex? Não. Sinto raiva e ódio por ele? Não mais. Ele é uma boa pessoa e um pai maravilhoso para nossos filhos… Como as crianças reagiram às mudanças? Com absoluta calma. O que eu tenho ​​hoje? Eu sou casada. Mudei-me para uma cidade maior. Amo e sou amada”, finalizou.

