Influenciadora trans que revelou ter ficado com Neymar já ficou com outros famosos e foi abusada

Neymar segue gerando polêmica. A influenciadora transsexual Sophia Barclay contou para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que já ficou com o craque do PSG. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse ela.

“Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, contextualizou.

Ficou com mais famosos

Além de Neymar, a influenciadora já revelou que o rapper Filipe Ret lhe fez uma proposta de sexo a três. Segundo ela, o artista teria insinuando que ela seria garota de programa.

Outro famoso foi o ator Thomaz Costa. Por meio das redes sociais, Barclay disse que ele pediu para eles tivessem um relacionamento em sigilo após descobrir que ela era transsexual.

Sophia ainda confirmou que o cantor Nego Borel a chamava constantemente para várias festinhas particulares que ele fazia, principalmente, quando estava em um relacionamento com Duda Reis.

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais de Sophia Barclay e te conta abaixo!

Quem é Sophia Barclay? Sophia Barclay tem 23 anos de idade e é nascida em Guarulhos, em São Paulo. Aos 7 anos, ela foi abusada sexualmente por um amigo de sua família. Algum tempo depois foi morar com o seu pai e quando tinha 15 anos se assumiu homossexual, foi espancada e acabou sendo expulsa de casa pelo seu genitor. Em 2016, começou a trabalhar como Drag Queen. Já em 2018 se tornou mundialmente conhecida após relatar a sua história de vida e se envolver em grandes polêmicas. Em abril de 2020, Sophia Barclay postou um vídeo contando a sua história no Facebook e teve mais de 2 milhões de visualizações. Atualmente, trabalha como Influencer nas redes sociais, além de ter se descoberto como cantora e compositora em 2020/2021.

