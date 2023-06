Influenciadora trans expõe na web convite de rapper Filipe Ret para fazer sexo a três

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 10:56 Compartilhe

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora transsexual Sophia Barclay expôs, na madrugada desta sexta-feira (9), que o rapper Filipe Ret fez uma proposta de sexo a três. Segundo ela, o artista teria insinuando que ela seria garota de programa.

Sophia ainda postou uma gravação de tela onde Ret aparece perguntando se ela está solteiro. Após a influenciadora dizer que sim, ele afirma que ele e sua namorada saem com outras pessoas.

Barclay apagou os vídeos após alguns minutos, e esclareceu que recebeu mensagens de algumas mulheres trans, que a aconselharam a não continuar com a exposição. “Eu apaguei os stories anteriores porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada. Pessoas inclusive que já saíram e eu estou com medo, já derrubaram minha conta uma vez, vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada, porque se eu expor..”, disse.

Em outra conversa exposta, Ret inclusive detalha o que gostaria que a influenciadora fizesse com a namorada dele e chega a mandar uma foto.

