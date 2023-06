Influenciadora sul-coreana sofreu tortura antes de ser morta por casal chinês, afirma promotor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 20:49 Compartilhe

Um casal de chineses foi acusado de torturar e matar a influenciadora sul-coreana conhecida como BJ Ahyeong, que tinha 33 anos. O crime aconteceu no Camboja.

De acordo com publicação do New York Post, os chineses Lai Wenshao, 30, e Cai Huijuan, 39, respondem pelo crime de “assassinato acompanhado de tortura”.

BJ Ahyeong estava desaparecida há alguns dias e os seguidores perceberam a ausência em publicações e lives.

Segundo a polícia, eles teriam confessado o assassinado e o descarte do cadáver, que foi encontrado em uma represa. Se considerados culpados, Lai e Cai deverão receber como punição a prisão perpétua.

A influencer, que se chamava Byun Ah-Yeong, tinha mais de 250 mil seguidores no Instagram e também atuava como DJ, streamer e radialista.

O corpo, que foi encontrado envolvido em tecido vermelho, apresentava sinais de ferimentos faciais graves, ossos quebrados, hematomas, queimaduras e “feridas indistinguíveis”, conforme aponta o primeiro relatório da polícia.

O casal chinês foi identificado por meio de impressões digitais encontradas no tecido.

Os estrangeiros dirigiam a Bokang Clinic, localizada no Camboja, que teria sido escolhida pela influenciadora para realizar um procedimento. Os acusados alegaram que ela teve uma reação inesperada a uma das injeções, sofrendo, em seguida, uma convulsão e que teria falecido ainda na clínica. Os dois teriam, então, decidido se livrar do corpo.

