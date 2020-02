Influenciadora Rafa Kalimann, do BBB20, estaria namorando Leo Chaves, segundo colunista

Mesmo estando lá dentro da casa do BBB 20, a influenciadora Rafa Kalimann está dando o que falar aqui fora. Nesta quarta-feira (26), o jornalista e colunista Léo Dias, do UOL, anunciou que ela estaria vivendo um romance com o sertanejo Leo Chaves antes de entrar no reality show da Globo.

Ainda de acordo com Dias, antes de Kalimann entrar no programa, o músico viajou para Macapá e foi flagrado conversando com a gata por chamada de vídeo, em clima de intimidade.

Rafa Kalimann foi casada com o também sertanejo Rodolffo, dupla com Israel, já Léo Chaves se separou da esposa em agosto de 2019 após 14 anos juntos.