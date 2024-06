Influenciadora que viralizou com ‘Memórias Póstumas’ agora vai ler ‘Dom Casmurro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 12:58 Para compartilhar:

Após se encantar com a narrativa do defunto-autor que dedica sua obra “ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver”, a escritora norte-americana Courtney Henning publicou uma foto em seu Instagram nesta quinta-feira, 6, lendo outra obra seminal de Machado de Assis: Dom Casmurro.

“Um parque coberto de trampolins é o lugar perfeito para embarcar em uma nova aventura de leitura, mesmo que isso signifique que estou trapaceando em minha busca #readaroundtheworld. A pressão dos brasileiros é impressionante!”, escreveu a influenciadora.

Na hashtag, ela se refere ao projeto de ler um livro de cada país – foi dessa forma que Memórias Póstumas de Brás Cubas chegou até ela: Courtney elegeu o livro como novo favorito, chegando a lamentar: “O que vou fazer do resto da minha vida depois que terminá-lo?”, escreveu, em um post no TikTok que viralizou.

A repercussão da postagem foi tamanha que Memórias Póstumas de Brás Cubas – na versão traduzida para o inglês por Flora Thomson-De Veaux – ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon dos Estados Unidos, na categoria “Literatura Latino-Americana e Caribenha”. O sucesso internacional acabou repercutindo o livro por aqui também, atraindo brasileiros que ainda não conheciam a obra.

Agora, os seguidores brasileiros vão acompanhar as impressões de Courtney sobre o casal mais polêmico da literatura realista. Muito provavelmente ela se juntará ao grande grupo de leitores que se questiona se Capitu traiu ou não Bentinho. Como é de praxe na obra de Machado de Assis, a resposta fica a cargo do caríssimo leitor.

Sobre a obra

Dom Casmurro foi publicado originalmente em 1899. Na obra, o narrador, Bentinho, relembra a história de amor que viveu com Capitu, com origem ainda na infância, na Rua de Matacavalos. Capitu é descrita como a musa “com olhos de ressaca”, o que denota todo o mistério que a acompanha – e o encanta. “Seus olhos traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca”, lê-se.

Ao longo da narrativa, o leitor se depara com a construção de um protagonista tomado pelos ciúmes, quando Bentinho começa a se questionar se a mulher amada seria mesmo fiel ou se estaria envolvida por seu melhor amigo, Escobar.

A versão que Courtney Henning está lendo foi traduzida para o inglês por Margaret Jull Costa e Robin Patterson.