Influenciadora que divide o marido com 35 mulheres rebate críticas: ‘Estou obcecada’

Recentemente, a influenciadora australiana Honey Brooks usou as redes sociais para falar sobre seu casamento aberto. Segundo ela, o matrimônio está mais feliz do que nunca.

“Eu divido o meu marido com várias mulheres todos os meses e é, literalmente, a minha coisa favorita a se fazer. Eu estou absolutamente obcecada. E é engraçado porque a ideia nem foi do meu marido, foi minha. Eu disse que deveríamos fazer isso e ele concordou em tentar”, começou ela, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na sequência, Brooks falou sobre os comentários que recebe de “haters”: “As pessoas têm muitas coisas a dizer sobre isso. Elas ficam desconfortáveis em pensar que nos amamos e ainda assim podemos fazer isso. Todos os comentários são sobre como ele vai me deixar, como nunca irá funcionar, como ele vai se apaixonar por outra pessoa e eu serei solitária para sempre”.

E rebateu: “A ironia de tudo isso é que meu emprego, que é parte do por que eu divido meu marido com prazer e trabalho, meu trabalho paga pelo nosso estilo de vida. Então ele não só está vivendo sua melhor vida, e eu estou possibilitando isso a ele, mas eu também lhe dou dinheiro para isso. Então, me diga que ele vai me deixar. Me diga que ele não me ama”.

Vale lembrar que Brooks trabalha como criadora de conteúdo adulto e acumula centenas de milhares de seguidores online. Em outra postagem, ela contou que dividiu o marido com 35 mulheres em 2023.

