Influenciadora que debochou de aglomeração é internada com sintomas de Covid-19

No último sábado (16), a influenciadora Ygona Moura foi levada a um posto de saúde na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com sintomas de coronavírus.

Ygona virou um dos assuntos mais comentados na internet após ter curtido uma festa em meio a pandemia e ter debochado por estar em uma aglomeração. Encaminhada para a unidade de saúde do Rio, ela culpou seus haters enquanto a responsabilidade por ir à festa foi dela mesma.

“Estou mal, gente! Tive umas crises de falta de ar muito grande. Estou passando muito mal. Peço que vocês orem muito por mim. De tanto desejarem o meu mal, do nada, comecei a passar muito mal”, falou Moura. “É isso! Obrigado a quem está comigo. E tomem cuidado: tudo o que você deseja, um dia volta”, afirmou.

Segundo a assessoria da influenciadora, ela deu entrada no posto médico com dificuldade para respirar e com muita tosse. Lá, ela foi prontamente atendida e tratada como suspeita de Covid-19. “Eu, em todo o tempo, permaneci com máscara, álcool em gel e o máximo de distanciamento possível. No momento, ela está em observação no hospital, o caso dela é sério e pedimos a atenção de todes. Por enquanto, não foi necessário intubação, mas o pulmão dela está cheio”, informou.

