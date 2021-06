Influenciadora mexicana é assassinada em encontro falso

Paulina Arreola Perez, uma influenciadora digital mexicana, foi assassinada por participantes de um cartel na última quarta-feira (09). A jovem era ex-namorada de Alexis Martinez, líder do cartel “La Union Tepito”, que foi assassinado em março de 2021.

+ Raí Saia Rodada lança novo EP “Injusto”

+ ‘Para bem-estar o nosso filho’: Wesley Safadão diz que pediu perdão a Mileide Mihaile

Segundo o jornal “The Sun”, Paulina começou a vender sapatos usados por ela após a morte do namorado. Um homem se fingiu de interessado e marcou um encontro com ela, mas na verdade ele ia assassiná-la. Ao aguardar o “comprador” dentro do carro junto com Eduardo Arturo Tejo, que a acompanhava, Paulina foi surpreendida com tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Veja também