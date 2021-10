Influenciadora Gabby Petito foi estrangulada, informa polícia

WASHINGTON, 13 OUT (ANSA) – A influenciadora norte-americana Gabby Petito foi estrangulada de três a quatro semanas antes dos policiais localizarem seu corpo, informou o chefe legista do condado de Tenton, Brent Blue, na noite desta terça-feira (12).

Até o momento, a polícia havia informado que a jovem de 22 anos havia sido vítima de um crime, mas a causa da morte não tinha sido publicada. O noivo de Petito, Brian Laundrie, 23, continua a ser procurado pela polícia.

Conforme Blue, o corpo havia sido deixado “na natureza”, sem dar detalhes se ele foi encontrado sobre a terra ou enterrado. Ele também não informou se havia algum sinal de agressão.

Os restos mortais da influenciadora foram encontrados em 19 de setembro após vários dias de buscas no Parque Nacional de Grand Teton.

A jovem e o namorado haviam partido em uma viagem de trailer pelos parques naturais dos Estados Unidos e documentavam tudo pelo Instagram. No entanto, Petito parou de se comunicar com amigos e familiares e no dia 11 de setembro foi declarada como desaparecida.

Laundrie, por sua vez, retornou para a casa dos pais sem a jovem e, desde 14 de setembro, não foi mais visto. Ele está sendo considerado “pessoa interessada” na investigação, mas não foi indiciado pelo assassinato. O mandado judicial só foi aberto contra ele porque o cartão de crédito de Petito foi usado depois que ela estava desaparecida.

A morte da jovem influenciadora causou muita comoção nos EUA e os pais de Laundrie precisaram ser, inclusive, retirados de sua residência por conta do assédio da imprensa e de fãs de Petito, que pedem por justiça. (ANSA).

Saiba mais