Influenciadora fatura R$ 10 mil ao atender pedido de fã e pintar quadro com o bumbum

A participante do Miss Bumbum 2023 Lari Sumpani resolveu atender a um pedido muito inusitado de um fã e, de tão surpresa com a proposta criativa, ela resolveu compartilhar em sua conta no Instagram, na última quinta-feira (22).

A influenciadora contou que o fã sugeriu que ela pintasse um quadro usando nada menos que o bumbum em vez de pincel.

Pela ‘obra de arte’, o homem lhe ofereceu R$ 10 mil, e a proposta logo foi aceita pela loira.

Para apresentar o resultado de seu trabalho, Lari posou com o bumbum pintado de verde, azul e amarelo, as cores do Brasil.

“Confesso que quando recebi a proposta me surpreendi, não tinha feito nada do tipo antes! Mas, amei a ideia e acho que sou uma boa artista (ou melhor, meu bumbum)”, brincou ela.

“E vocês, gostaram dessa obra de arte?”, escreveu ela na publicação ao convidar o público a dar sua opinião.

Além de modelo, Lari Sumpani é influenciadora digital e participante do Miss Bumbum 2023. Nas redes sociais, ela faz sucesso e já soma cerca de 221 mil de seguidores em seu perfil no Instagram.

Confira a publicação de Lari Sumpani no Instagram:

