Influenciadora é vítima de furto de joias avaliadas em mais de R$ 80 milhões

A influenciadora multimilionária, Shafira Huang, teve mais de £10 milhões em joias furtadas de sua mansão na Inglaterra. Após o caso, a polícia intensifica a caçada ao ladrão armado que invadiu a casa da moça.

Shafira é uma colecionadora de arte e embaixadora cultural da Halcyon Gallery na Bond Street. Ela não estava em sua casa no arborizado bairro do norte de Londres quando o criminoso agiu. O ladrão quebrou a janela do segundo andar da casa na Avenue Road, onde os imóveis custam, em média, mais de £15 milhões.

A vítima aumentou seu número de seguidores para mais de 13 mil pessoas na conta pública do Instagram, exibindo um estilo de vida fabuloso e rico. A maioria das fotos mostra Shafira viajando pelo mundo para locais exóticos, a bordo de um jato particular com malas Louis Vuitton.

E embora não se saiba se esse foi um furto aleatório, ela já havia mostrado vários dos itens que o suspeito levou. O homem, descrito como branco e com idade entre 20 e 30 anos, fugiu com £10,4 milhões em joias personalizadas, incluindo um anel de diamante Graff de 10,73 quilates, dois anéis de diamante borboleta De Beers e um anel de 3,03 quilates da Hermes, um anel de água-marinha e um colar Niloticud Lumiere.

Ele também levou outros itens de joalheria de marcas de luxo, incluindo Chopard, Van Cleef & Arpels e Katherine Wang, além de mais £150.000 em bolsas Hermes Crocodile Kelly e £15.000 em dinheiro.

Fotos reveladas pelo MailOnline mostram Huang usando vários artigos de luxo. Em uma imagem, ela aparece sentada no banco traseiro de um carro de luxo, usando um colar de safira e diamantes. Em outra, a jovem, que recentemente jantou com Sarah Ferguson, a Duquesa de York, pode ser vista posando para uma selfie no espelho – segurando uma bolsa Hermes Crocodile Kelly de £150.000.

O suspeito

O criminoso é descrito como um homem branco de 20 a 30 e poucos anos, de constituição média, que usava um moletom escuro, calças cargo e um boné de beisebol cinza. Ele cobriu o rosto e estava armado durante o assalto, que aconteceu por volta das 17h do dia 7 de dezembro, quando ninguém estava em casa.

As vítimas ricas estão agora oferecendo recompensas generosas, totalizando £1,5 milhão, incluindo £500.000 para quem fornecer informações que levem à prisão e condenação do suspeito – além de 10% do valor de qualquer item recuperado.

A polícia descreveu o assalto como “audacioso” e afirmou que as joias roubadas têm “valor sentimental”.

O detetive Paulo Roberts, do Central North Basic Command Unit, que está investigando o caso disse: “Este é um crime audacioso, onde o suspeito entrou na propriedade armado com uma arma desconhecida e violou o refúgio da casa das vítimas.”

Os bairros de alto padrão de Londres são frequentemente alvo de assaltos, levando alguns moradores ricos a contratar suas próprias equipes de segurança privadas.