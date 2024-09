Influenciadora é indiciada após movimentar R$ 10 mi de anúncios do ‘Tigrinho’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 14:39 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Tocantins indiciou a influenciadora Dheovana França por suspeita de movimentar R$ 10,4 milhões de origem ilícita após anunciar o “Jogo do Tigrinho” por meio das redes sociais.

A influenciadora foi indiciada por 258 crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal por participação em jogos de azar, de acordo com a polícia. Caso seja condenada, Dheovana pode pegar até 40 anos de prisão.

O caso veio à tona quando um familiar de um seguidor da influenciadora informou que a pessoa perdeu dinheiro com um jogo promovido por ela. O delegado Elirio Putton Junior, titular da 3ª Delegacia de Polícia Civil, disse que a denúncia foi feita em 2023 e a corporação passou a investigar as movimentações financeiras de Dheovana.

Até o ano de 2023 a influenciadora trabalhava como manicure e não tinha nenhum bem declarado. Pouco mais de um ano depois, ela acumulou milhões em patrimônio. De acordo com a polícia, Dheovana obteve nove imóveis, todos com escrituras abaixo do “valor real”, um deles estimado em R$ 4 milhões tinha valor escriturado de R$ 800 mil.

Por meio de uma publicação no Instagram, os advogados Indiano Soares e Dalila dos Reis informaram que a influenciadora está “determinada em comprovar licitude do valor arrecadado”, e destacam que ela “não explorou, nem mesmo organizou ou facilitou a prática das plataformas no país, apenas as utilizava para poder exercer sua próprias apostas”.