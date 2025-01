Influenciadora dominicana morre engasgada ao passar mal durante jantar

A influenciadora dominicana Carol Acosta, de 27 anos, conhecida como Killadamente, morreu neste sábado, 4, após sentir dificuldades para respirar enquanto comia um jantar em sua casa. A criadora de conteúdo chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo o jornal “Marca”, da Espanha, a morte foi confirmada pela irmã de Carol, Kathyan Acosta, que publicou uma mensagem no Instagram sobre o ocorrido. “Minha companheira e minha melhor amiga para sempre. Te amo e te amarei sempre”, escreveu.

De acordo com a irmã, Carol sentiu dificuldade para respirar enquanto comia, engasgando e ficando sem ar. A família pontuou que não sabe se a causa do incidente está relacionada à alimentação ou se é resultado de algum outro fator. A criadora de conteúdo tinha 6,6 milhões de seguidores no Instagram.

Killadamente ficou conhecida após viralizar com um vídeo em que ironizou pessoas que a questionavam sobre seu excesso de peso. “A todos aqueles que me criticam, tenho que contar uma coisa e é que 70% do corpo humano é água. Assim, não estou gorda, estou inundada”, comentou a influenciadora na ocasião.

Nas redes sociais, fãs da influenciadora deixaram mensagens para Killadamente. “Sempre lembrarei de você com esse sorriso”, escreveu um usuário. A jovem deixa dois filhos.