Influenciadora diz que zelador de prédio invadiu apartamento no RJ na véspera de Natal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 18:47 Compartilhe

A influencer Gabriella Camello está vivendo dias turbulentos desde a véspera do último Natal. No Instagram, nesta quinta-feira (12), a comerciante publicou um vídeo revelando que acordou com um homem dentro de seu apartamento, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, onde foi vítima de assédio e importunação sexual.





Gabriella afirma que estava acompanhada de uma pessoa na cama e, por volta de 7h da manhã, abriu os olhos e se deparou com o zelador do prédio se masturbando na sua frente. No depoimento feito nas redes sociais, ela mostra imagens da câmera de segurança do prédio que mostram o homem andando no corredor, sem uniforme, e se masturbando no local.

“Segundo ele, ele trocou a minha encomenda com a do morador do quarto andar. E foi ao meu apartamento para trocar essas encomendas. Ele diz que tocou a campainha duas vezes e, como ninguém atendeu, ele entrou. Há três jeitos de entrar na minha casa: biometria, senha ou chave. Todos os moradores tinham ainda a chave embaixo, na portaria, no armário. Isso, em nenhum momento, foi assinado. Ficou por questões de reparo, porque as pessoas estão fazendo mudança. Não lembro exatamente o que foi dito. Não há problema em deixar a chave, nunca aconteceu nada. E, sim, ele poderia entrar no meu apartamento, mas com autorização prévia”, declarou.

“A gente resolve sair do meu apartamento. Descendo, vejo a minha mãe e o zelador no hall. Entrei no carro e perguntei à minha mãe depois o que houve, ela disse que o zelador estava nervoso, dizendo que a gente acusou ele de ter roubado a casa. Realmente é um privilégio de homem pensar nisso, porque: ‘que mulher vai ser acordada por um homem aos pés da sua cama, com a mão no seu membro, se masturbando, e vai pensar que é um roubo?’ Pensei exatamente tudo, menos em roubo”, seguiu Gabriella.





A carioca ainda disse que foi à Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), mas ficou decepcionada com o atendimento. Então, foi à 13ª DP, em Copacabana, onde registrou um boletim de ocorrência. Desde então, porém, ela alega que não se sentiu segura para retornar ao apartamento, só depois de conseguiu uma medida cautelar contra o zelador. Gabriella, no entanto, revela que ele seguiu trabalhando no apartamento – até a demissão ser confirmada nesta sexta-feira (13).

“Não sei se vou conseguir voltar para lá. Quantos casos vão ter que acontecer para que alguma medida seja feita? Mulheres, garotas, se previnam, tenham toda cautela do mundo. Tenham medo, sim, infelizmente. Tenham medo, mas nunca deixem de fazer nada por estarem ou serem sozinhas. Infelizmente o medo e a coragem andam juntos. Por fim, peço, por favor, para vocês compartilharem esse vídeo para que alguma coisa possa ser feita”, comentou a influenciadora.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias