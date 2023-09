Influenciadora diz que usou dois terços de ‘fundo de segurança’ para reformar imóvel alugado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 11:29 Compartilhe

A influencer Dora Figueiredo se tornou tópico nas redes sociais, após contar sobre uma reforma em um apartamento alugado que, segundo ela, “foi uma das piores ideias que teve na vida”. A história do projeto, realizado em parceria com a Doma Arquitetura, foi alvo de críticas dos internautas.

Em seus vídeos, Dora explicava que teve problemas em todo o processo, incluindo com a arquiteta responsável (veja resposta do escritório de arquitetura). Além disso, após a reforma, ela precisou entregar o imóvel porque o valor do aluguel aumentou muito com as melhorias.

Para muitos seguidores de Dora, o erro começou ao fazer a obra em um apartamento alugado. A influenciadora admitiu o arrependimento, mas quis expor o ocorrido em seus vídeos para evitar que acontecesse com outras pessoas.

Em entrevista ao G1, Dora disse que já está bem com tudo que se passou. “Eu demorei um tempo para falar porque eu estava esperando me sentir bem com essa situação, que foi uma situação que demorei bastante para superar”, contou. “E agora eu já tô num outro momento, um momento em que eu já saí do apartamento. Então tô me sentindo muito melhor.”

Dora revelou que, agora, mora em um apartamento que não é seu, mas já está pronto. “Tinha até garfo e faca”, disse. Para ela, o caso acabou e ela não pretende abrir ações judiciais.

Ela também conta que hoje, aprendeu a lição. “Hoje em dia eu sei muito bem que eu nunca mais farei uma obra em um apartamento alugado, que eu prefiro muito mais juntar o meu dinheirinho para ter o meu do que ficar gastando com apartamento dos outros, e que, também, nem tudo vale a permuta.”

A permuta é a troca do serviço por publicações em redes sociais, o que é comum entre influenciadores e celebridades. Segundo Dora, a reforma teria sido paga parte em permuta, parte em dinheiro. Para tanto, ela desembolsou dois terços de seu fundo de segurança.

“Eu tinha uma economia, que era o meu fundo de segurança para viver, e que eu tinha feito desde 2016 trabalhando com internet. Eu gastei, no mínimo, dois terços dessa economia”, contou ao portal.

“Não era um valor absurdo, eu não sou milionária”, disse, garantindo que o valor foi abaixo de R$ 1 milhão. “Acho que todo mundo acha que quando você tem seguidor na internet, você é milionária, né?”

“Foi um gasto que eu não podia ter feito naquele momento”, concluiu. “Mas eu não tinha noção do tamanho do gasto.”

