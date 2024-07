Influenciadora diz que amante de Yuri Lima ‘acabou com seu casamento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 12:03 Para compartilhar:

A influenciadora Vitória Guarizo usou as redes sociais na quarta-feira, 10, para relembrar a separação conturbada que teve com o ex-marido. De acordo com ela, Kevelin Gomes, apontada como amante de Yuri Lima, também teria sido amante de seu ex em 2019.

“Eu bati o olho na cara dessa amante do agora ex-marido da Iza, e na hora falei: ‘Gente, conheço essa garota de algum lugar’. Aqui, meu ex-marido e ela. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Estou chocada, que mulherzinha podre, que homem podre, sério”, disparou Vitória, mostrando o momento em que uma câmera de segurança capta imagens do ex-marido supostamente traindo-a.

Assista: