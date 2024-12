Influenciadora digital Lili Spada morre aos 42 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 7:19 Para compartilhar:

A influenciadora e empresária de estética Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, morreu aos 42 anos de idade, nessa quarta-feira, 4. A notícia foi divulgada e lamentada por amigas e clientes nas redes sociais, como a empresária Dani Souza e a influenciadora Mari Menezes, que usaram suas redes para prestar homenagem a Lili.

Lili Spada acumulava mais de 960 mil seguidores no Instagram, além de mais de 80 mil inscritos em seu canal no YouTube. Além de compartilhar conteúdos relacionados à estética nas redes sociais, Lili era empresária, dona do centro de estética Lili Spada Hidrolipo e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo.

De acordo com a influenciadora Mari Menezes, Lili havia sido diagnosticada recentemente com um tumor, porém, não deu mais detalhes sobre o caso.

“O céu acordou em festa e nós aqui em luto!! Uma amiga minha tão especial hoje se foi, nem consigo acreditar! A vida é um sopro, mesmo, aproveite hoje, fale o quanto você ama hoje porque, quando você menos espera, as pessoas se vão. Ela sempre cuidou tão bem de mim, era muito saudável e, do nada, descobriu um tumor. Meus sentimentos eternos, Ercole Spada Neto [marido de Lili]. Vocês para sempre serão vivos em nossos corações!”, postou a influenciadora em suas redes sociais.

Dani Souza, por sua vez, compartilhou um vídeo em que as duas aparecem se abraçando em um encontro. “Você partiu. Não estou conseguindo acreditar nisso! Que dor horrível estou sentindo! Você sempre existirá assim no meu coração.! Te amo muito, amiga Lili Spada!”, lamentou.

O Centro Brasileiro de Hidrolipo publicou um comunicado sobre o episódio: “Em razão do falecimento de Lili Spada, estaremos fechados até o dia 6 de dezembro. Retornaremos às atividades na segunda-feira, dia 9 de dezembro. Nossos corações estão em luto”.

O corpo da profissional foi velado e sepultado no Funeral Morumbi, em São Paulo, nesta quarta-feira, 4.