Influenciadora digital é detonada na web após vídeo com falas racistas: “Racismo é normal”

Em umas das publicações, Luisa critica a hashtag #BlackLivesMatter (vidas pretas importam, em tradução livre), que ganhou ainda mais reforço após o caso Floyd. Compartilhando uma imagem que dizia All Lives Matter (todas as vidas importam, também em tradução livre), Nunes se justificou afirmando que o racismo sempre vai existir.

“Racismo vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente, isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo: julgar a pessoa pela raça”, disse.

Ela ainda reforçou os estereótipos da aparência de pessoas brancas e negras. “Se você está num parque à noite, escuro, e você vê uma pessoa andando e essa pessoa é negra e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata. Isso é natural do ser humano”.