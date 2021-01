Influenciadora digital denuncia ex-marido por agressão: “Sofri calada”

A influenciadora digital Laryssa Oliveira denunciou o ex-marido Pablo Nicolau por agressão física e verbal. O casal ficou junto por dois anos. Por meio das redes sociais, Laryssa afirmou que vivia um relacionamento abusivo e expôs conversas em que o empresário a ameaçava.

“Eu sofri todos os abusos físicos e psicológicos possíveis, por mais de 1 ano… eu sofri calada, eu engoli choro e sempre achei que eu merecia passar por aquilo. Eu tive que ser muito corajosa, tive que abandonar o medo, tive que correr o risco mas eu fiz a denúncia”, escreveu a influencer.

Em uma das trocas de mensagens reveladas por Laryssa, o ex-marido afirma que se ela cometesse erros nos materiais publicitários, ele iria “acabar com a raça” dela. Foi após a repercussão das publicações que a influencer decidiu registrar um boletim de ocorrência.

Também por meio das redes sociais, o empresário Pablo Nicolau negou as agressões. De acordo com ele, o casamento terminou por conta de supostas traições cometidas por Laryssa. O empresário ainda acusou a ex-mulher de ter forjado as conversas que foram divulgadas na internet.

