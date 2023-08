Influenciadora descobre tumor na tiroide após fãs alertarem sobre ‘caroço’ no pescoço em vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 13:41 Compartilhe

Uma influenciadora descobriu um tumor na tireoide graças a comentários de seguidores em um vídeo no Youtube. Samie Elishi foi alertada por fãs que notaram um “caroço” na sua garganta.

A participante do reality Love Island [Ilha do Amor, no Brasil] cirurgia de hemitireoidectomia para retirar o nódulo. Nas redes sociais, ela compartilhou que, após a operação, a biópsia indicou que o tumor era benigno.

“Minha família e amigos disseram que começaram a receber mensagens de garotas dizendo que eu tinha um caroço no pescoço com fotos dizendo que eu poderia ter câncer de tireoide. Achava que as pessoas eram loucas e descartava isso. Eu não fazia ideia, poderia ter ficado com isso no meu pescoço por mais 10 anos. Sinto que meu propósito de participar do programa foi descobrir isso. Por conta da minha participação, os fãs acabaram se envolvendo tanto, que perceberam isso”, contou ela ao Newsbeat da BBC.

No Youtube, ela comemorou o resultado da operação. “Acabamos de receber uma notícia muito boa, meu cirurgião acabou de me ligar e disse que o nódulo no meu pescoço não é cancerígeno e é apenas um tumor benigno. Então, temos prosecco para comemorar.”

