Influenciadora denuncia ataques ao corpo da filha de 8 anos: ‘Perna de pau’

A influenciadora digital Layse Cohen decidiu investir na carreira digital de seus filhos gêmeos, Daniel e Estella, de 8 anos, desde cedo. A decisão se mostrou acertada, considerando o engajamento e os mais de 2 milhões de seguidores que atingiu nos últimos anos. Apesar do sucesso, porém, ela revela já ter visto comentários ofensivos direcionados à filha.

“Já recebi comentários sobre a minha filha, que me deixaram bem brava na época. Pelo fato dela ser um pouco magrinha, chamaram ela de ‘perna de pau’, perna de alguma coisa, seca, e outros comentários maldosos”, afirma Layse.

“Dei graças a Deus por eles não terem acesso ainda a internet e não verem esses comentários, porque é muita maldade falar de uma criança tão indefesa e que não fez mal nenhum a eles”, completa.

Na sequência, Layse expôs outros comportamentos tóxicos de certos usuários nas redes sociais: “Muita gente quer dar opinião sobre o modo que você age com o seu filho. Por exemplo, Estella demorou mais para largar a chupeta, aí o pessoal falava. Criticavam também quando colocava eles para dormir no quarto com a gente. Me criticam quando eu romantizo a maternidade, supondo que tenho mil empregadas para cuidar de casa e das crianças, e por isso para mim é fácil”.

“Não nego que já tive, mas hoje em dia, por ter mudado de estado, estou sozinha dando conta de tudo, pois ainda não achei ninguém para me ajudar. E dou conta sim. Sou igual a todas. Ralo do mesmo jeito”, conclui.