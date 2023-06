Influenciadora decide remover silicone e leiloar as próteses após sentir fortes dores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 20:51 Compartilhe

Após investir alto para ter as maiores próteses disponíveis legalmente nos EUA, a influenciadora Neyleen Ashley, 33 anos, resolveu desistir de manter o busto avantajado que conquistou.

A modelo e influenciadora, que precisou de três cirurgias para atingir a meta planejada, agora pretende leiloar as próteses

Ela investiu o equivalente a R$ 86 mil nos procedimentos, e carrega no busto incríveis 1255 ml.

Isso porque, nos últimos anos, a modelo vem sentindo “fortes dores de cabeça” causadas pelas próteses.

Neyleen Ashley, então, resolveu abrir mão do que ela considera “ideal de beleza” e, assim, favorecer uma melhor qualidade de vida.

De acordo com noticiado no Daily Star, os fãs de Neyleen ficaram animados com a possibilidade de comprar as próteses usadas pela loira. Vale destacar que o material não pode ser reutilizado.

Em sua conta no TikTok, Neyleen contou aos seguidores que sempre quis ter um “corpo ampulheta” e que se submeteu à cirurgia pela primeira vez aos 18 anos.

Porém, o objetivo somente foi alcançado anos depois ao realizar outros procedimentos.

