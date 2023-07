Influenciadora de viagens relata morte do filho, de um ano, e se desespera

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 9:42 Compartilhe

Influenciadora de viagens no perfil “tourdeloust”, Christine Tran Ferguson, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, anunciou em seu Instagram que seu filho Asher, de apenas um ano e três meses, morreu. O pequeno é fruto do relacionamento com Ryan Ferguson.

Em uma publicação emocionante nas redes sociais, Christine diz que o filho estava internado na UTI nos últimos dias e não resistiu.

“Mamãe e papai te amam tanto, você nos trouxe tanta alegria e completou nossa família. Eu nunca soube quanto amor e felicidade eu poderia ter até você entrar em nosso vida. Você é o garotinho mais inteligente e feliz que já conheci. Meu coração está totalmente partido e despedaçado em um milhão de pedaços. Nunca vou entender o porquê. Nada faz sentido, ainda estou em choque, só quero acordar desse pesadelo inimaginável e ter você de volta meus braços”, escreveu Christine.

Na continuação do desabafo, a influenciadora se mostra inconformada com a morte do filho e relata a dor de perder o pequeno Asher.

“Por que isso está acontecendo conosco, por que Asher? Você não merecia nada disso. Perder você é a experiência mais difícil que mamãe e papai já tiveram que suportar. Cada dia tem sido uma tortura sem você, essa dor é insuportável. Eu ainda sinto que você vai reaparecer, mas nossa casa está tão quieta e vazia sem você. Parte de mim morreu com você. Estou com o coração partido, sem ideia de como viver uma vida sem você. Seu quarto está vazio, suas coisas intocadas. Não há dor que se compare a perder um filho e não acredito que isso aconteceu conosco”, continuou.

“Eu só quero tanto você de volta, mas você nunca volta para casa e isso está me matando. Nós nos sentimos tão perdidos sem você e sentimos tanto a sua falta. Eu rezei pelo milagre, para que você fosse o milagre, para que você voltasse para nós. Meu coração dói por você a cada segundo. Você nunca será esquecido. Nós levaremos você a todos os lugares que formos. Nós amamos muito você, meu doce menino, rezo para poder vê-lo em breve”, completou a influenciadora.

Christine, que usa seu perfil do Instagram para compartilhar sua rotina de maternidade, assim como lifestyle, a vida em Nova York e viagens, não revelou a causa da morte do pequeno Asher.

