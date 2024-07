Influenciadora de esquerda, Marina Mamede morre aos 34 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 8:50 Para compartilhar:

A influenciadora e ativista Marina Mamede morreu na última sexta-feira, 5, aos 34 anos, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A causa da morte ainda não foi informada.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais revelou que a perícia esteve na residência de Marina para realizar “os levantamentos necessários”. “Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas”, afirma.

Mamede contava com mais de 40 mil seguidores no Instagram, defendia pautas sociais de esquerda, contribuiu na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também presidia o Conseas-OP (Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Ouro Preto). A influenciadora e ativista ainda deixa 3 filhos.

No X, antigo Twitter, políticos do Estado chegaram a lamentaram a perda. “Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento difícil. Marina deixará saudades e um legado de dedicação e luta”, escreveu o deputado federal Padre João (PT-MG).

O deputado federal André Janones (Avante-MG) também se manifestou: “Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família”.

O corpo de Marina foi enterrado neste domingo, 7, no Cemitério Municipal Parque da Esperança, em Bom Despacho, cidade onde viveu boa parte da infância.