Influenciadora cristã revela que foi vítima de abuso sexual quando criança e pede que igreja não acoberte; entenda

“O Senhor me chamou para o ministério de aconselhamento ainda adolescente, e desde então eu já ouvi muitas, muitas, muitas mulheres. 80% delas sofreram abuso sexual. Muitas dentro da igreja. Eu não aguento mais ouvir isso! Chega a me doer fisicamente”, revelou.

Por fim, ela disse que apoia as vítimas. “Se você já passou por isso, eu sinto muito. De verdade. Do fundo do meu coração. Dói em mim também. Como dói! O meu abraço em vocês. E o meu alerta à igreja!”, concluiu.