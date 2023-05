Influenciadora com nanismo, Mini Gabys revela valor chocante que recebe com OnlyFans

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 3:54 Compartilhe

Gabriela Gadotti, mais conhecida como Mini Gabys, é mais uma das adeptas às plataformas de conteúdo adulto como fonte de renda.

Mulher com nanismo, Mini Gabys é dona de um dos 20 perfis mais acessados do Privacy — plataforma semelhante ao OnlyFans — desde que se juntou à rede, em agosto de 2022.

À “Quem”, de onde são as informações, a influenciadora revelou faturar cerca de R$ 70 mil mensais com o conteúdo explícito que vende aos assinantes.

Gabys já participou de programas como “A Praça é Nossa”, na televisão, e “Mansão Maromba”, um reality show online. No entanto, sonha em participar de um reality para televisão.

Com mais de 570 mil seguidores no Instagram e 2,8 milhões no TikTok, Gabriela dedica seus perfis nas redes sociais a conteúdos de humor, lifestyle e autoestima.

